DIRECT. Regardez la cérémonie de commémoration du 8-Mai

Ce qu'il faut savoir

A l'occasion du 74e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le 8 mai 1945, France 2 bouleverse ses programmes et propose, mercredi 8 mai, à partir de 9h25, une émission spéciale présentée par Julian Bugier. Pour commenter ces commémorations, le présentateur est accompagné de Pierre Servent, spécialiste des questions de défense, de l'historien Fabrice d'Almeida et Nathalie Saint-Cricq, cheffe du service politique de France Télévisions, ainsi que d'envoyés spéciaux à Paris et à Berlin.

Emmanuel Macron sur les Champs-Elysées. Dans un premier temps, le président de la République déposera une gerbe devant la statue du général de Gaulle avant de remonter les Champs-Elysées en voiture entouré par les chevaux de la Garde républicaine. Puis le chef de l'Etat passera les troupes en revue avant de raviver la flamme au pied de la tombe du Soldat inconnu, sous l'Arc de triomphe.

La défaite d'Hitler et du IIIe Reich. Le 8 mai 1945 correspond à la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. La capitulation sans conditions de l'armée du Reich a mis fin à un conflit qui fit plus de 36 millions de morts.

L'Arc de Triomphe réparé. Saccagé le 1er décembre en marge d'une manifestation des "gilets jaunes", le monument, symbole de la capitale a été entièrement restauré, à temps pour les cérémonies du 8 Mai. Du mobilier avait été détruit, des œuvres d'art endommagées, notamment le célèbre moulage de la Marseillaise, une sculpture de François Rude qui représente une allégorie de la Victoire.