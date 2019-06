DIRECT. Emmanuel Macron va prendre la parole : regardez la cérémonie de commémoration de l'appel du 18-Juin

Ce qu'il faut savoir

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle prononçait son appel aux Français. Soixante-dix-neuf ans plus tard, le président de la République, Emmanuel Macron, préside, mardi 18 juin à 11 heures, une cérémonie du souvenir au mont Valérien (Hauts-de-Seine), que vous pouvez voir en direct sur franceinfo.fr.

Un appel à poursuivre le combat. "La flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas". C'était il y a soixante-dix-neuf ans, à Londres, sur les ondes de la BBC. Le général de Gaulle appelait les Français à refuser la défaite et à poursuivre le combat, alors que le nazisme était aux portes de toute l'Europe. Entouré de volontaires qui l'avaient rejoint dans son exil, il jetait les bases d'une alternative au régime de Vichy et à sa politique de collaboration avec l'Allemagne nazie. Durant quatre ans, l'homme du 18-Juin incarna l'âme de la Résistance. Il deviendra le chef de la France Libre.

Le mont Valérien. Sur cette colline des Hauts-de-Seine, plus d'un millier de résistants furent exécutés entre 1941 et 1944. Ce mémorial de la France combattante a été inauguré le 18 juin 1960 par le général de Gaulle, en l'honneur de tous les morts de la Deuxième Guerre mondiale.