DIRECT. Mort d'Hubert Germain : suivez l'hommage national au dernier Compagnon de la Libération

Ce qu'il faut savoir

Ancien député gaulliste et ministre de Georges Pompidou, Grand Croix de la Légion d'honneur, dernier Compagnon de la Libération, Hubert Germain, l'homme aux mille vies s'en est allé mardi 12 octobre à l'âge de 101 ans.

Une page de l'histoire se tourne. La disparition d'Hubert Germain marque la fin d'une époque. Dernier Compagnon de la Libération, son destin hors normes fait de ce résistant de la première heure un véritable symbole, ce que ne manquera pas de saluer le président de la République lors de l'éloge funèbre qu'il prononcera dans la cour d'honneur des Invalides.

1038 Compagnons de la Libération. C'est en 1940 que le général De Gaulle crée l'Ordre de la Libération, dont font partie les Compagnons, afin de "récompenser les personnes, les collectivités militaires et civiles qui se sont distinguées dans l'œuvre de la libération de la France et de son Empire". C'est le 2e ordre le plus important sur le plan national après celui de la Légion d'honneur. Seules 1038 personnes ont été honorées parmi lesquelles six femmes. Hubert Germain avait été nommé Compagnon de la Libération par décret le 20 novembre 1944.