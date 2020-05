DIRECT. En plein confinement, la France commémore le 8-Mai 1945 : regardez la cérémonie présidée par Emmanuel Macron

Ce qu'il faut savoir

En raison du confinement et de la situation sanitaire en France, liés à l'épidémie de coronavirus, le 75e anniversaire marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe se déroulera dans un format restreint. Pour suivre cette commémoration, vendredi 8 mai, la rédaction de France Télévisions se mobilise et propose, à partir de 9h35, une émission spéciale présentée par Julian Bugier et que vous pouvez voir sur France 2 et franceinfo (canal 27) ainsi que notre site franceinfo.fr.

Le dispositif. Pour commenter cet événement, le présentateur sera accompagné de Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique de France Télévisions, de Pierre Servent, spécialiste des questions de défense et de stratégie, de l'historien Fabrice d'Almeida, de la philosophe Cynthia Fleury, et du journaliste et écrivain Eric Fottorino.

Un 8-Mai pas comme les autres. Porte-drapeaux et anciens combattants habituellement conviés l'ont bien compris, ce 8-Mai se fera sans eux. Aucun public, aucune école ou collège ne sont invités autour de l'Arc de triomphe, où seront uniquement présents le Premier ministre, Edouard Philippe, la ministre et la secrétaire d'Etat aux Armées, Florence Parly et Geneviève Darrieussecq, ainsi que la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Sans revue des troupes. Emmanuel Macron déposera une gerbe devant la statue du général de Gaulle, avant de remonter les Champs-Elysées, et de raviver la flamme au pied de la tombe du Soldat inconnu, sous l'Arc de triomphe. Pour la première fois le président de la République ne passera pas les troupes en revue.

La chute de l'Allemagne nazie. Le 8 mai 1945 correspond à la victoire des Alliés sur le IIIe Reich et marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe avec La capitulation sans conditions de l'armée allemande.