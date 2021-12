DIRECT. Emmanuel Macron à Vichy : suivez le déplacement du chef de l'Etat

Ce qu'il faut savoir

Une visite "hautement symbolique et politique", estime l'historien Tal Bruttmann auprès de franceinfo. Dans le cadre de son déplacement de deux jours dans plusieurs villes du Cher et de l'Allier, Emmanuel Macron se rend à Vichy, mercredi 8 décembre dans l'après-midi. Cette étape est particulièrement attendue, alors que le nom de la sous-préfecture de l'Allier fait encore écho au régime de Pétain, de juillet 1940 à août 1944. Suivez notre direct.

"Gardons-nous de manipuler" l'Histoire. Emmanuel Macron a mis en garde mercredi matin contre toute "manipulation" de l'Histoire. Une allusion aux polémiques lancées par le candidat d'extrême droite Eric Zemmour, sur le rôle du régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le maire de la commune veut mettre fin à l'expression "régime de Vichy". "Mon souhait est que les plus hautes autorités de l'Etat, donc le président de la République, n'utilisent plus cette expression", a expliqué le maire de Vichy, Frédéric Aguilera, auprès de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. "Le régime de Vichy, c'était avant tout l'Etat français. Quand on parle de régime de Vichy, on a le sentiment que c'était Vichy et que ce n'était donc pas la France", estime-t-il.

Recueil devant une stèle en hommage aux Juifs déportés. Selon les informations de franceinfo, Emmanuel Macron a ajouté à son programme officiel dans la ville des moments mémoriels. Il doit ainsi marquer un arrêt devant la plaque honorant la mémoire des Juifs déportés, devant l'hôtel du Parc, et devant celle en l'honneur des 80 parlementaires opposés au maréchal Pétain, située à l'Opéra de Vichy.