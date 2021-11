DIRECT. Commémorations du 11-Novembre : suivez les cérémonies et l'hommage à Hubert Germain présidés par Emmanuel Macron

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #11_NOVEMBRE

: A Oyonnax (Ain), Fafany, 16 ans, sera porte-drapeau du défilé dans sa ville. "Porter ce drapeau est très émouvant pour moi. Je me rappelle de ce qui s'est passé et ça me réchauffe le cœur de rendre hommage à ces personnes", dit-elle à France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.







(FTV)

: Le cercueil d'Hubert Germain est porté par la Garde républicaine sur le char Bir-Hakeim.



: Les cérémonies de commémoration de l'Armistice de 1918 et l'hommage à Hubert Germain débutent. Vous pouvez les suivre dans notre direct.







: France Culture diffuse un documentaire en quatre parties sur la Première Guerre mondiale. 14-18 : La Grande Guerre racontée par les archives met en lumière les témoignages des protagonistes au front et de ceux de l'arrière, dont de nombreuses femmes.

: On fait le point sur l'actualité :



• L'inquiétude grandit autour du sort de plus de 2 000 migrants, principalement des Kurdes irakiens, qui sont bloqués à la frontière polonaise. Le Conseil de Sécurité de l'ONU se réunira en urgence, à la demande de la France, de l'Irlande et de l'Estonie.



• Un mois après son décès, à l'âge de 101 ans, Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, va être inhumé au Mont-Valérien, en présence d'Emmanuel Macron. Vous pourrez suivre les cérémonies à partir de 10 heures dans notre direct.



L'Allemagne a franchi pour la première fois depuis le début de la pandémie le seuil de 50 000 nouveaux cas, signe d'un emballement de l'épidémie, selon l'institut de veille sanitaire Robert Koch.



•La section féminine du PSG est plongée dans la stupeur après l'agression la semaine dernière de Kheira Hamraoui, internationale française victime d'un violent guet-apens, et pour laquelle sa coéquipière Aminata Diallo a été interpellée.

: L'armistice de 1918 a été commémoré en Nouvelle-Calédonie. Au total, 575 soldats partis du Caillou ont trouvé la mort lors de la Grande guerre, plus d'un sur quatre, dont 382 tirailleurs kanak.







(Stéphanie Chenais / NC la 1ère)

: Hubert Germain sera inhumé dans la crypte du mémorial de la France combattante. En juin 1960, en inaugurant ce mémorial à Suresnes (Hauts-de-Seine), Charles de Gaulle avait émis le souhait que le caveau n°9 de la crypte soit réservé au dernier des membres de l'ordre de la Libération.







(Michel Euler / AFP)

: Un mois après son décès, à l'âge de 101 ans, Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, va être inhumé au Mont-Valérien, en présence d'Emmanuel Macron. Deux cérémonies se succéderont, à l'arc de Triomphe puis au Mont-Valérien. Vous pourrez les suivre dans notre direct.









(YOAN VALAT / AFP)



: Voici les principales informations ce matin :



La Pologne alerte sur une recrudescence de tentatives de passage illégal de sa frontière. Elle a taxé la Biélorussie de "terrorisme d'Etat", source d'une nouvelle crise des migrants en Europe.



Emmanuel Macron a reçu la vice-présidente américaine Kamala Harris en insistant sur la coopération "cruciale" entre France et Etats-Unis, deux mois après la crise des sous-marins australiens.



Il était le dernier des compagnons de la Libération ayant combattu auprès du général de Gaulle dès 1940 : Hubert Germain va être inhumé au Mont-Valérien en présence d'Emmanuel Macron, jour de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918.



• Les deux plus importants pollueurs du monde s'accordent sur la question du climat. La Chine et les Etats-Unis ont conclu une "déclaration conjointe sur le renforcement de l'action climatique", a annoncé l'émissaire chinois pour le climat à Glasgow.