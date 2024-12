Des souvenirs du général de Gaulle vendus aux enchères, le manuscrit de l'Appel du 18 juin exposé

Les descendants de Charles de Gaulle exposent le manuscrit de l'Appel du 18 juin à partir de samedi 7 décembre à Paris, à l'occasion d'une vente aux enchères de souvenirs très disparates du général.

Manuscrits, lettres, dessins, montre, et même train électrique... La famille se sépare de 372 lots, proposés en vente publique le 16 décembre par Artcurial. Le manuscrit de l'appel à la résistance lancé depuis Londres le 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, n'est en revanche pas concerné par cette vente.

"Ce texte n'est pas à vendre car il est exceptionnel et il est un peu à part", justifie Stéphane Aubert, commissaire-priseur et directeur associé pour Artcurial, qui le considère comme "probablement le plus important du XXᵉ siècle". À partir du samedi 7 décembre, et pour une semaine, il est pourtant possible de découvrir ce document à l'hôtel Marcel Dassault, sur les Champs Elysées. Il est présenté sous vitre, avec en fond sonore l'enregistrement du discours du 22 juin 1940, puisqu'on ne connaît aucun enregistrement de celui du 18, et Le Chant des Partisans, hymne de la Résistance.

Des morceaux d'Histoire

Le texte de l'Appel du 18 juin "est conservé par la famille, mais exposé pour la première fois", précise le commissaire-priseur. Ce sont deux feuilles recto-verso, avec de nombreuses ratures. Conservées par Yvonne de Gaulle, elles sont devenues des pièces d'histoire inestimables, au vu du rôle du général de Gaulle dans la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, elles sont passées par des coffres de banque. L'aîné de ses enfants, l'amiral Philippe de Gaulle, en a été le gardien, comme du reste de la mémoire de son père. Il est décédé à 102 ans, le 13 mars dernier.

La famille ne connaissait pas bien l'ampleur du legs. Quand elle a ouvert ses portes à Artcurial, il a fallu inventorier une quantité inattendue de papiers et objets. Et les descendants, qui ont des droits de succession à régler, en garderont une majorité. Mais ces pièces permettent avant tout de mieux connaître la personnalité du général de Gaulle. "Dès son plus jeune âge, à quatorze ans, il écrit déjà une nouvelle dans laquelle il se voit déjà général et combattre les Allemands. Donc c'est assez prémonitoire", détaille Stéphane Aubert.

Une partie des fonds versée à une fondation caritative

Les rois tomes de l'édition originale des Mémoires de guerre (1954-1959) dédicacés "pour Yvonne ma chère femme" sont estimés 2 000 à 3 000 euros. Son livret scolaire du secondaire à Paris, témoignage rare de la jeunesse de Charles de Gaulle, 1 500 à 2 000 euros. La plus haute estimation, 50 000 à 60 000 euros, est le manuscrit du premier livre du jeune capitaine, La Discorde chez l'ennemi (1924).

Artcurial s'attend à un intérêt très large, mais Stéphane Aubert tient à préciser : "Une partie du produit de la vente sera reversée à la Fondation Anne de Gaulle, qui était la fille du général atteinte de trisomie 21". La vente globale de ces enchères inédites est estimée à un million d'euros.