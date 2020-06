Derrière l’image : le jour où le général de Gaulle a lancé l’appel du 18 Juin

Une voix, celle d’un homme au visage impassible : Charles de Gaulle au micro de la BBC, le regard rivé sur quelques feuilles de papier. Un cliché instantané en noir et blanc devenu un symbole, celui d’un appel à la Résistance française. Le 18 juin 1940, Charles de Gaulle est encore peu connu. La veille de son discours, le maréchal Pétain a annoncé l’armistice avec les Allemands. L’armée est en déroute. Pour 8 millions de Français, c’est l’exode. Alors, pour cette France en pleine débâcle, le général de Gaulle joue son va-tout.

Quelques milliers de Français le rejoindront en Angleterre

La photo est entrée dans les livres d’histoire, et pourtant, elle n’a pas été prise le 18 juin, jour de l’appel. "On n’a pas la date exacte et on ne sait pas qui l’a prise", assure l’historienne Aurélie Luneau. Du texte prononcé le 18 juin ne subsiste qu’un manuscrit. L’enregistrement de l’appel a lui été perdu. Celui qu’on entend le plus souvent est un discours prononcé quatre jours plus tard. Le 18 juin, ils sont en fait peu nombreux à entendre l’appel. Dans le Finistère, les frères Le Gall sont de ceux-là. Comme eux, quelques milliers de Français ont alors rejoint l’Angleterre, unis par une même conviction : la flamme de la Résistance ne doit pas s’éteindre.

