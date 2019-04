Découverte : un ancêtre de plus

Des fragments de squelette d'une espèce humaine dont on ignorait l'existence ont été retrouvés dans une grotte de l'île de Luzon aux Philippines. L'Homo Luzonensis, c'est son nom, est donc un contemporain de l'espèce à laquelle nous appartenons. "Aujourd'hui on se retrouve avec cinq espèces. Il y avait donc une diversité qu'on ne soupçonnait pas auparavant", explique Jean-Renaud Boisserie, directeur du département de paléontologie de l'université de Poitiers.

Plus proche de quelle(s) espèce(s) ?

Ce nouveau cousin a des caractères très primitifs, et d'autres plus modernes. Ses dents par exemple ont trois racines, comme celle des australopithèques, mais d'autres sont plus proches de celles de l'homo sapiens. Cet ensemble de caractères n'était en tout cas connu chez aucune espèce du genre homo. Les recherches ne font que commencer.

