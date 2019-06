D-Day : l'histoire du cimetière de Colleville-sur-Mer

Il sera le centre des commémorations du D-Day, soixante-quinze ans après le débarquement des troupes alliées en Normandie le 6 juin 1944. Le cimetière américain de Colleville-sur-Mer (Calvados), situé au-dessus d'Omaha Beach, accueille chaque année des milliers de visiteurs. Et pour les guider, une personne a un lien particulier avec l'endroit. Le grand-père de Stéphanie Le Bris s'est rendu compte après la guerre qu'une partie de ses terres de culture était utilisée pour stocker les cercueils des soldats.

Une unité chargée de s'occuper des corps

"Je pense que ça a été évident pour mes grands-parents de laisser ces terres pour que la France les concède ensuite aux États-Unis, pour la création du cimetière définitif", explique celle qui est aujourd'hui guide sur les anciennes terres de sa famille. Dès le 6 juin, une unité de l'armée américaine est chargée de rassembler les corps des soldats, de les identifier et de les enterrer provisoirement. Quelque 10 000 resteront sur ce lieu, qui est le troisième le plus visité de France, avec un million de personnes par an.

