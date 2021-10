Bretagne : un ancien bus à impériale londonien reconverti en atelier de couture

Un bus à impériale qui a sillonné durant 40 ans les routes de Londres (Royaume-Uni) s'affiche désormais sur les routes de France. Quand Anne-Christine Chartin a découvert l'antiquité à Marseille (Bouches-du-Rhône), il est encore bon pour la casse. Elle le transforme en atelier de couture au style britannique. "J'ai beaucoup de sympathie sur la route avec ce bus", assure-t-elle. Aujourd'hui, le bruit des machines à coudre a remplacé la poinçonneuse à billets. Lundi 18 octobre, trois personnes participent à un atelier.

Apprendre à son rythme

Chacune a un projet différent et du matériel à disposition pour le réaliser. "Même en regardant les tutos sur internet, ce n'est pas la même chose que d'avoir un cours, (…) et d'être suivie de A à Z", estime Brigitte Grosset, apprentie couturière. Anne-Christine Chartin était professeure des écoles durant dix ans, et s'est mise à la couture durant le confinement. Les élèves apprennent désormais à leur rythme, quel que soit leur niveau, pour 15 euros de l'heure.