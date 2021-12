Au Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle, des visites conçues pour les malvoyants

Un immense squelette de cachalot fait face à Muriel Rosanis. Cette visiteuse du Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle est loin d'imaginer qu'il fait au moins trois fois sa taille car c'est avec ses mains seulement que cette personne malvoyante perçoit le cétacé. "Je vous laisse découvrir, essayer de partir sur les côtés, à droite et à gauche, vous allez vous rendre compte de la taille", lui souffle la guide qui l'accompagne. Les doigts recouverts de gants en latex, elle appréhende chaque aspérité, chaque détail.

Des yeux au bout des doigts

Muriel Rosanis affectionne ces visites spécifiquement destinées aux aveugles et malvoyants. Des visites un peu trop rares nous dit-elle. "C’est toujours très intéressant et enrichissant, s'enthousiasme-t-elle. Pour les personnes comme nous c’est un plus inouï". Un avis partagé par Serge Lacotte, lui aussi malvoyant et président de l'antenne locale de l'association Valentin Haüy qui organise régulièrement des sorties pour ses membres.

"Ça fait partie de ce qu’on appelle l’inclusion sociale, estime-t-il. Pour les non-voyants, le fait de toucher c’est un peu comme s'ils avaient des yeux au bout des doigts."

Des visites adaptées à tous les publics

Le Museum d'histoire naturelle de La Rochelle est adapté pour accueillir tout type de handicap. Chaque espace d'exposition est accessible aux personnes en fauteuil mais pas seulement. "L’idée que les musées soient pour tous est importante pour nous, indique la directrice adjointe Adeline Aumont. On propose des visites pour les malvoyants, pour les malentendants et on a aussi des contenus adaptés pour les déficients intellectuels."

Des initiatives à multiplier vous dirait Muriel Rosanis. La Charente-Maritime est toutefois bonne élève : c'est le département de France qui compte le plus de sites labellisés tourisme et handicap.