Anne Frank : les révélations sur le dénonciateur de sa famille

C. Airaud, F. Nicotra, V. Landolfini

Tout le monde connaît l’histoire d’Anne Frank à travers la publication de son journal racontant sa vie et celle de sa famille, morte dans les camps nazis. Mais qui a dénoncé l'adolescente en 1944 ? Une enquête oriente la piste vers un notaire juif qui les aurait livrés pour sauver sa propre famille.

Le 04 août 1944 à Amsterdam (Pays-Bas), Anne Frank et sa famille sont arrêtés par les nazis. Durant deux ans, il était caché à l’abri de l’occupant nazi. Qui les a trahis ? Une équipe d’enquêteurs, menée par un ancien du FBI, a repris les investigations. Une lettre anonyme a ainsi été retrouvée et désigne un notaire juif comme l’auteur de cette dénonciation. Il aurait communiqué cette information aux Juifs pour protéger sa famille. "Lorsque Van Der Derg a perdu toute une série de protection qui lui évitait d’être envoyé dans les camps, il a dû livrer aux nazis des renseignements précieux pour que lui et sa femme restent à l’abri", raconte Vincent Pankoke, ancien agent du FBI.



Une piste à prendre avec précaution

Cette nouvelle hypothèse est accueillie avec beaucoup de précautions, car on ne peut pas affirmer avec certitude cette version de l’histoire. Il manque encore des pièces au puzzle. Anne Frank raconte dans son journal sa jeunesse volée et sa peur des nazis. Mais savoir qui l’a dénoncé ne doit pas faire oublier les vrais responsables de ce drame.