À la découverte du monastère Saint-Paul de Mausole, le lieu qui a inspiré Vincent Van Gogh

Le journal de 13 heures est parti, mercredi 20 novembre, à la découverte du monastère Saint-Paul de Mausole, où a séjourné Vincent Van Gogh et où il a peint ses célèbres tableaux.

Au pied des Alpilles (Bouches-du-Rhône), un ancien monastère de style romain provençal ne laisse personne indifférent. C’est ici qu’un artiste est né : Vincent Van Gogh. Dans cet endroit, il peint la célèbre Nuit étoilée et plusieurs autres tableaux. Au milieu des oliveraies, le peintre trouve son refuge dans une atmosphère sereine et calme qui l’a certainement inspiré. Arrivé en 1889 pour se faire soigner dans ce qui était alors un asile pour les aliénés, Van Gogh y séjourne pendant un an.

Plus de 150 tableaux

Dans sa chambre, un tableau qu’il a peint pour la naissance de son neveu est toujours accroché. Par la fenêtre et à travers les barreaux, on peut apercevoir un champ de blé qui l’a forcément inspiré pour peindre plus de 150 tableaux. Soigné grâce à l’art, l’artiste a laissé un grand héritage. Aujourd’hui, la maison de santé propose des séances d’art-thérapie pour tous les patients.

