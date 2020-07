30 juillet 1998 : date de naissance des corn flakes

Le 30 juillet 1998, Will Keith Kellogg, frère de John Harvey, aplatit puis grille des flocons de maïs. Il ignore encore que ces flocons de maïs, corn flakes, vont révolutionner l'alimentation. Mais aujourd'hui, peu de consommateurs de cette marque mondialement connue savent qu'elle puise ses racines dans l'extrémisme religieux.

Entre archaïsme et futur

Avant les céréales du même nom, au 19e siècle c'est John Harvey Kellogg qui est très célèbre. Médecin, il dirige un centre de soin dans lequel viennent les plus grandes célébrités. Il est aussi adventiste, une congrégation chrétienne qui prône la pureté du corps pour pouvoir accéder au paradis. "Il pensait vraiment que la sexualité était quelque chose de néfaste. Il pensait que si l'on devenait végétarien, en enlevant, viande, café et excitants, on pouvait inhiber les passions". Le docteur Kellogg a donc un pied dans un passé archaïque, mais aussi dans le futur. C'est dans ce cadre qu'il demande à son frère, Wil Keith, d'inventer une nourriture nouvelle, simple et nutritive : les corn flakes.

Le JT

Les autres sujets du JT