Haute-Savoie : la richesse de la vallée d'Abondance, un patrimoine culturel et architectural préservé

Vendredi 4 octobre, le "13 Heures en week-end" vous emmène dans les alpages de la vallée d'Abondance, un lieu préservé au coeur de la Haute-Savoie, où des siècles d'Histoire ont façonné un patrimoine unique, encore bien vivant.

Au cœur des montagnes de Haute-Savoie, la vallée d'Abondance recèle de traditions préservées et de paysages à couper le souffle. Les chants alpins résonnent encore, pour le plus grand bonheur des visiteurs et des locaux. "Ce sont nos racines, et il faut absolument que ça perdure", assure Gérard Vignocchi, membre des "Vioules du Chablais".

Des chalets historiques et un fromage bien connu

Outre son patrimoine musical, la vallée possède de précieux chalets, dont certains datent du XVIIIe siècle, et d'autres de la première moitié du XIXe. La date de construction est inscrite sur la façade. À 1 800 mètres d'altitude, les plus beaux paysages se savourent au petit matin. Michel Cruz-Mermy est berger, il vit dans un chalet d'alpage qui appartenait à ses grands-parents. Chaque matin, il fabrique son fromage, l'abondance, dans des chaudrons en cuivre, avec le lait de ses vaches. Un produit incontournable de la vallée.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus