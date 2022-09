Golfe du Morbihan : les délices gustatifs de la Bretagne

La Bretagne, c'est un régal pour les yeux, mais aussi, et surtout, pour les papilles. À Vannes (Morbihan), Bertrand Delaunay, créateur de Breizhtronomie food tour, emmène les vacanciers faire un tour des meilleures spécialités. Premier arrêt : une incontournable crêperie. "On estime qu'un Breton fait un repas galettes au moins une fois tous les quinze jours", leur apprend la gérante de l'établissement. Et pour apprécier le goût de la galette et du sarrasin, rien de mieux qu'une galette au beurre, naturelle.



"Beaucoup de sucre, beaucoup de beurre, plein de bonheur"

Il faut avoir un solide appétit pour suivre ce tour. Fromage 100 % breton, huîtres du Morbihan et la fameuse andouille de Guémené sont ensuite au programme. Une cuisine simple, à l'image de la région. "La Bretagne était une terre d'agriculteurs et donc une terre assez pauvre", fait savoir Bertrand Delaunay. Enfin, pour finir, un dessert tout aussi simple et légèrement calorique : le kouign-amann. Son secret pour mettre tout le monde d'accord : "Beaucoup de sucre, beaucoup de beurre, plein de bonheur", souligne Xavier Gicquel, gérant de la biscuiterie des Vénètes. Et le pâtissier a sa technique infaillible pour savoir si la cuisson est réussie : "C'est parfait, ça colle bien aux dents".