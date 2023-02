"Fire of Love", le documentaire sur les vulcanologues français nommé aux Oscars, élaboré à partir des archives d'une association nancéenne

Des images et des vidéos d'archives conservées depuis vingt ans par l'association nancéenne Image'Est ont été récupérées par la réalisatrice Sara Dosa pour son œuvre nominée aux BAFTA et aux Oscars. Un rayonnement international pour un collectif qui s'attache à la conservation de la mémoire régionale.

"Ce que les gens imaginent, c'est que les volcans avec la lave qui coule, ce sont les volcans gentils et que les volcans gris sont les tueurs, les volcans explosifs", schématise la volcanologue Katia Krafft sur un des nombreux plans filmés avec son mari Maurice. A deux, ils ont parcouru le monde pendant 25 ans, en documentant scrupuleusement leurs expéditions au cœur des terres volcaniques du monde.

Un film documentaire en lice pour les Oscars

Cette passion pour la volcanologie, discipline dont ils sont pionniers, et leur amour fusionnel, tout cela est retranscrit dans un documentaire de l'Américaine Sara Dosa, Fire of Love, en lice dans la catégorie documentaire aux BAFTA et aux Oscars. Rien n'aurait été possible sans Image'Est, une association de conservation du patrimoine cinématographique et audiovisuel basée à Nancy, qui a transmis le "fond Krafft" en numérisant chaque élément.

150 heures de film aussi spectaculaires qu'intimes ont été extraites des 800 bobines appartenant au pôle patrimoine d'Image'Est. Un support idéal, d'une incroyable richesse pour le documentaire de Sara Dosa. "C'est un film qui, au-delà des images extraordinaires de volcan, va utiliser les petits à-côtés que Maurice avait avec Katia, et leur relation avec les volcans. Il y a plein de choses qui créent une poésie et une narration particulière", explique Mathieu Rousseau, responsable des fonds film au pôle patrimoine d'Image'Est.

Faire vivre les trésors régionaux

Image'Est réunit les acteurs de la filière cinématographique et audiovisuelle du Grand-Est. Centre de ressource recensant plus de 30 000 images et vidéos d'archives en ligne, l'association milite également pour la création et la promotion de projets cinématographiques régionaux. En 2003, les images tournées par le couple Krafft, sont confiées à Image'Est par l'intermédiaire de Bernard Krafft, frère de Maurice. "En réalité, les deux étaient parfaitement autonomes", explique-t-il. "Ils faisaient une expédition, puis réalisaient un film qu'ils présentaient dans des conférences, et ils se servaient des rentrées d'argent pour financer la mission suivante".

L'association basée à Nancy travaille régulièrement en collaboration avec des réalisateurs pour extraire de la documentation et des images d'archives. Mais cette fois-ci, le travail d'archive et de numérisation d'Image'Est sera visible et potentiellement récompensé aux BAFTA le 19 février prochain et aux Oscars le 12 mars.

"Fire of Love", actuellement disponible sur la plateforme de streaming Disney+