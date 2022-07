"Un objectif ambitieux" : lors de sa visite sur le chantier de Notre-Dame, la ministre de la Culture confirme la réouverture en 2024

La ministre de la Culture Rima Abdul Malak s’est rendue ce jeudi 28 juillet sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les travaux entrent dans une nouvelle phase avec la restauration des voûtes, la reconstruction de la toiture et de la flèche. L'objectif d'une réouverture en 2024 est réaffirmé par le gouvernement. Un pari difficile à tenir.

La réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris reste prévue pour 2024, un "objectif ambitieux" malgré un "chantier extrêmement complexe", a assuré jeudi à l'AFP la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, lors de sa première visite sur le site. La promesse d'une réouverture en 2024 avait été formulée par le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, au soir du spectaculaire incendie qui avait ravagé l'édifice le 15 avril 2019.



"Nous sommes assez confiants, tous, collectivement, pour que l'année 2024 (...) soit l'année d'aboutissement d'une grande partie de ce chantier, en tout cas de l'ouverture de la cathédrale au culte et au public", a affirmé Mme Abdul Malak.

La semaine passée, le général Jean-Louis Georgelin, en charge de la restauration de la cathédrale, avait déclaré qu'une réouverture à cet horizon était "un objectif tendu, rigoureux et compliqué", sans toutefois remettre en cause le calendrier initial. "Pour le moment, rien, rien, rien ne permet de dire que l'objectif de 2024 ne sera pas tenu", a-t-il insisté jeudi.

La phase de reconstruction démarre





Le chantier, d'un budget total de 850 millions d'euros, est actuellement dans sa deuxième phase, celle de la reconstruction, après une première période de sécurisation/consolidation qui a permis de stabiliser ce chef-d'oeuvre de l'art gothique.



Le travail sur les charpentes et les toitures débutera à la fin de l’été ainsi que la restauration des voûtes endommagées, affirment les représentants de l'Établissement public dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Un échafaudage de 600 tonnes érigé à l’intérieur de la cathédrale dès septembre permettra la reconstruction de la flèche, qui devrait se relever à partir de la mi-2023.



Suivront une troisième phase de reconstruction extérieure de la cathédrale, puis l'aménagement du parvis qui, lui, dépend de la mairie de Paris.





L'objectif d'une réouverture en 2024 maintenu

La date du 8 décembre, jour de la célébration de l’Immaculée Conception est envisagée pour l'organisation d'une grande messe. "Elle se fera casque sur la tête s'il le faut", confie encore au Parisien un connaisseur du dossier. Cependant, la tenue de l'événement ne signifie pas une réouverture totale de la Cathédrale : "Il est plus probable qu'elle referme pour permettre une fin de chantier sereine, surement en 2025", ajoute-t-il.