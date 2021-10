En 25 ans, 35 000 édifices "sauvés" par la Fondation du patrimoine

La Fondation du patrimoine, née il y a 25 ans, a permis de "sauver" 35 000 édifices en péril du patrimoine français, selon son président, Guillaume Poitrinal, interrogé par l'AFP à l'occasion de cet anniversaire.

"D'un budget de 40 millions d'euros il y a cinq ans, nous sommes passés à 70 millions en 2020 et espérons atteindre les 80 millions en 2021, même si c'est insuffisant au regard de la tâche à accomplir", dit-il. "Notre équivalent en Angleterre, le National Trust (National trust for places of historic interest or natural beauty,ndlr) a un budget de 300 millions d'euros", relève-t-il.

"Un quart des bâtiments" historiques français "en mauvais état"

Guillaume Poitrinal se réjouit néanmoins de voir "l'important essor pris par la fondation depuis cinq ans", grâce notamment, dit-il, à la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril, confiée à l'animateur Stéphane Bern, et à la souscription pour Notre-Dame.

Une enquête d'impact réalisée par le cabinet Pluricité, à l'occasion des 25 ans de la fondation, fait état de "retombées économiques liées au tourisme culturel" en général de "15 milliards d'euros", représentant directement ou indirectement "500.000 emplois" en France.

Si "l'Etat s'occupe bien de ses grands palais nationaux", c'est la Fondation qui reçoit "les appels au secours des petites communes, des associations ou des particuliers, soucieux de sauver leur patrimoine local" et qui concentrent "80% de l'activité de la fondation" à travers ses moyens que sont notamment le mécénat et la collecte de dons, selon Guillaume Poitrinal.

L'enquête d'impact révèle qu'"un quart des bâtiments" historiques français sont "en mauvais état" alors que 46.000 sites étaient classés "monuments historiques" en 2020 et "40 autres inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco".

86% des Français se disent "attachés à ce patrimoine" et 31% ont déjà fait un don pour sa conservation, tandis que 74% visitent des sites patrimoniaux chaque année, souligne la même enquête.

Chapelles, petits théâtres, musées, ponts, phares, lavoirs, locomotives : avec un réseau de 800 bénévoles, la fondation, vient notamment en aide à nombre de villages et communes de moins de 2 500 habitants. Sa plateforme de "crowdfunding" collecte actuellement des dons sur internet pour plus de 2 700 projets de restauration.