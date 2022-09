Économies d'énergie : les monuments historiques bientôt éteints pendant la nuit

Bientôt, les projecteurs de la Tour Eiffel s'éteindront sur les coups de 23 h 45. Une façon pour la mairie de Paris de réitérer sa volonté de faire des économies d'énergie et de montrer l'exemple aux autres villes.

La maire de Paris propose d'éteindre les 336 projecteurs de la Tour Eiffel à 23 h 45 au lieu d'1 heure du matin afin de faire des économies d'énergie. La ville lumière veut montrer l'exemple, comme d'autres métropoles françaises. À Marseille (Bouches-du-Rhône), 141 bâtiments, pour le moment éclairés jusqu'à 1 heure du matin, seront éteints à 23 h 30 en été, et 22 h 30 en hiver. C'est notamment le cas du palais Longchamp et de l'opéra.

Berlin suit l'exemple

À la clé, 30 000 euros par an d'économie, sur une facture totale de 11 millions d'euros. "On peut partir du principe que c'est symbolique, mais dans des conditions que nous traversons aujourd'hui, le symbolique est important", estime Didier El Rharbaye, conseiller municipal (Printemps Marseillais) de Marseille et délégué à la vie nocturne. Les habitants sont plutôt d'accord pour jouer le jeu des économies d'énergie. À l’étranger, d’autres villes se mettent au diapason. À Berlin, la Colonne de la victoire ou la cathédrale sont aujourd’hui éteintes la nuit.