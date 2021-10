Drôme : un entrepreneur redonne vie à un centre-ville avec un concept original

Le centre historique de Romans-sur-Isère (Drôme), est un mélange de vieux édifices et de ruelles pittoresques. Autrefois prospère grâce à l'industrie de la chaussure, il s'est appauvri et de nombreux commerces ont été abandonnés. Francois-Xavier Chambost, entrepreneur, a créé un concept, "BedinShop", pour leur redonner vie. Il recréé des vitrines de boutiques côté rue, derrière lesquelles il installe des appartements destinés à la location. Le projet est par ailleurs socialement et écologiquement responsable, avec de nombreux meubles de seconde main.

Déjà quatre boutiques

Quatre "boutiques" ont jusqu'à présent vu le jour. Une fausse tannerie et une fausse lavandière ont ainsi fleuri dans le quartier, derrière lesquels se trouvent désormais d'heureux locataires de passage. Un ancien café vient également d'être racheté par un ingénieur de la région, Nicolas Gaillaud, qui a décidé d'investir pour lui rendre une utilité.