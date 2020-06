Dix ans après un éboulement, les visiteurs redécouvrent enfin le fort troglodyte de La Roque-Gageac, joyau du Périgord

En 2010, une partie de la voûte de la cavité naturelle de ce fort du XIIe siècle s’était effondrée. Les visiteurs peuvent désormais redécouvrir ce joyau du Périgord.

Situé à quelques kilomètres de Sarlat et niché au coeur de la falaise, le fort troglodyte de la Roque-Gageac, en Dordogne, a vu défiler près de mille ans d'Histoire. Mais en 2010, une partie de sa cavité s'est effondrée. Après un changement de propriétaires et de longues tractations pour trouver les financements nécessaires aux travaux, ce joyau architectural a rouvert ses portes au public le 13 juin. Une belle idée de visite pour tous ceux qui choisiront de découvrir le Périgord cet été.

Il faut d'abord gravir 140 marches pour découvrir les lieux. Ce fort qui surplombe la région de Sarlat offre une vue imprenable et replonge le visiteur dans mille ans d'Histoire. "C'était le fort refuge des habitants du village de La Roque-Gageac et des évêques de Sarlat, qui habitaient le château qui se trouve au pied de la paroi" explique Jean-Max Touron, le propriétaires des lieux.

Dix ans de fermeture

Le lieu, prisé des visiteurs de la région, avait dû fermer ses portes en 2010, après l'effondrement d'une partie de sa cavité naturelle. Des travaux titanesques ont été entrepris. Un changement de propriétaire et de nombreuses démarches pour trouver les 1.6 millions d'euros nécessaires pour la reconstruction plus tard, il peut de nouveau accueillir le public, au rythme d'une centaine de visiteurs par jour en moyenne.

Une architecture contemporaine

Pour redonner de la force à la structure, les ingénieurs et architectes ont imaginé une série de 18 colonnes de soutènement au milieu de la cavité. Sur chacun de ces piliers est gravé le portrait d'une personnalité qui a marqué l'histoire de la région. "On a mis des personnages qui sont passés ici au cours des siècles, des chevaliers aux maquisards" raconte Jean-Max Touron. Un mélange architectural qui surprend les premiers touristes et ne les laisse pas indifférents. Si certains sont réticents à voir du béton au milieu d'un site naturel millénaire, les avis sont pour la plupart positifs. Et tous admirent le panorama à couper le souffle qu'offre ce lieu insolite.

Les travaux de consolidation du fort - 18 colonnes rendant hommage aux figures historiques de la région ont été installées (France 3 Aquitaine)

Fort de La Roque-Gageac - 24250 La Roque-Gageac - 05 53 31 04 08 - ouvert tous les jours de 10h à 18h30