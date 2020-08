Confiseries françaises : à la rencontre de la réglisse de Montpellier

Il y a 70 ans, Montpellier (Hérault) comptait six réglisseries ; il n’en reste désormais plus qu’une. Mais bien des habitants ne savent pas qu’elle est emblématique de leur ville. Dans une fabrique ouverte depuis plus de 100 ans, une des spécialités est la grise, une réglisse vanillée. On l’obtient en mélangeant du sucre, du sirop de réglisse, de la vanille et de la gomme arabique fondue.

Un produit souple et moelleux en bouche

"Le but est d’avoir un produit assez souple, assez aéré et moelleux en bouche", explique Kilian Kpamegan, responsable production et qualité chez Auzier-Chabernac. Chaque semaine, deux tonnes de cette spécialité sont préparées dans cette usine. Gilda Castellani, conditionneuse, prend plaisir à perpétuer la tradition : "C’est très agréable à couper. Il reste le côté familial et le côté agréable du bonbon à l’ancienne."

