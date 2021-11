L'artiste Redpaln raconte Napoléon en 30 épisodes illustrés

La dessinatrice Redpaln et l'historien David Chanteranne signent un roman graphique qui raconte Napoléon en 30 moments. Une belle façon de retracer l'histoire de l'empereur déchu entre dessins et textes.

C'est dans la Meuse, où elle vit et dessine, que l'artiste Redpaln a composé les planches du roman graphique Napoléon. Un ouvrage réalisé à quatre mains, puisque l'historien David Chanteranne a écrit les textes qui accompagnent les illustrations.

À mi-chemin entre le livre et la BD, ce bel objet raconte Napoléon en 30 moments. Certains ont inspiré la dessinatrice, qui n'a pas dû se creuser le crâne pour croquer l'incendie de Moscou de 1812, quand les troupes du tsar avaient mis le feu à la ville pour pousser les Français à partir. "Il y a des moments qui étaient vraiment épiques comme l'incendie de Moscou. Et j'avais tout de suite cette image du renoncement. J'avais une idée très claire de ce que je voulais faire pour ce dessin", explique Redpaln.

"Il ne fallait pas refaire la même chose à l'identique"

Mais d'autres épisodes de l'histoire napoléonienne ont été plus ardus à poser sur le papier. La bataille du pont d'Arcole, où l'armée française écrase les troupes autrichiennes en 1796 lors de la première campagne d'Italie de Bonaparte, a été difficile à traduire en dessin pour Redpaln. "Il ne fallait pas redire ce qui avait déjà été fait pour le pont d'Arcole (comme le célèbre tableau du peintre Antoine-Jean Gros). Il ne fallait pas refaire la même chose à l'identique".

Au fil de sa carrière, Redpaln s'est recentrée peu à peu sur des sujets historiques. Elle a notamment créé la collection "Illustoriques". "Moi, l'Histoire c'est une passion mais je n'avais jamais restreint mon travail à un univers particulier. C'est depuis le confinement que je me suis dit qu'il fallait que je me recentre sur ce que j'aime vraiment. Et c'est l'histoire", confie la dessinatrice. Aujourd'hui, Redpaln planche déjà sur un nouvel ouvrage illustré qui traitera de la vie d'Alexandre le Grand.