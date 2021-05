Bicentenaire de la mort de Napoléon : les musées de Sens inaugurent une salle dédiée à l'Empereur

L'ouverture de cette salle dédiée à Napoléon aux musées de Sens s'inscrit dans les commémorations du bicentenaire de la mort de l'Empereur en 1821. Deux pièces majeures sont à découvrir ici, le bicorne porté par Napoléon lors de la bataille de Waterloo en 1815 et un habit de chasseur à cheval. Des objets de grande valeur qui ont été restauré grâce à la Fondation Napoléon. D'autres objets inédits sont également présentés dans cette salle qui s'intéresse principalement aux dernières années de la vie de Napoléon lors de son exil à Sainte-Hélène.

Les premiers visiteurs sont heureux. En plus de pouvoir enfin retourner dans un musée, ils découvrent la nouvelle salle dédiée à Napoléon. Tout un symbole en cette période de commémoration du bicentenaire de sa mort. Ici, la scénographie a été travaillée pour mettre en valeur les deux pièces phares de la collection.

Mais d'autres legs ont enrichi la collection et cette salle, richement dotée en objets et souvenirs, est axée sur la création de la légende napoléonienne et la fin de sa vie, lors de son exil à Sainte-Hélène.

Les liens entre Sens et Napoléon

On apprend aussi que Napoléon a séjourné plusieurs fois à Sens, lors de ses jeunes années, et beaucoup plus tard en 1814 lors de la campagne de France. "Cette salle apporte une compréhension plus fine de l'Histoire de Sens au XIXe siècle et sa place fortuite dans la légende napoléonienne" explique Nicolas Potier, le conservateur des musées de Sens.

Dans les rues de la ville, on peut trouver quelques témoignages du passage de l'empereur : lors de ses débuts glorieux, en 1800, quant il rendit visite à un proche ami sur le chemin des campagnes d'Italie. Et puis quelques années plus tard, mais son destin était alors en train de tourner. En 1814, il déjeunait dans une auberge de la ville lorsqu'il a appris que Paris était assiégée. C'était lors de la campagne de France, qui marqua le début de sa chute et sa première abdication le 6 avril 1814.

Les musées de Sens et certaines rues de la ville sont une nouvelle étape importante pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de Napoléon.