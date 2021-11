Barcelone : la Sagrada Familia de Gaudi inaugurera sa 9e tour en décembre

La basilique de la Sagrada Familia de Barcelone inaugurera le 8 décembre la tour de la Vierge Marie, une structure de 138 mètres couronnée par une grande étoile de verre et d'acier inoxydable, qui sera la deuxième plus haute de l'édifice une fois terminée.

Imaginée par l'architecte catalan Antoni Gaudi, la Sagrada Familia, monument le plus visité de Barcelone, a été classée en 2005 au Patrimoine mondial de l'Unesco. Son chantier entamé en 1882 était supposé s'achever un siècle après la mort de l'architecte, en 2026.

Vue de la Sagrada Familia de Barcelone en Espagne en 2020 (MANUEL COHEN / MANUEL COHEN)

Une étoile de 5,5 tonnes au sommet

Avant l'inauguration de la structure, la neuvième de 18 tours pensées par l'architecte moderniste Antoni Gaudi, une étoile de 5,5 tonnes sera montée à son sommet le 29 novembre. Il faudra attendre le 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception (férié en Espagne) à 19H40 (18H40 GMT) pour la voir s'allumer pour la première fois.

Cette étoile qui a coûté 1,5 millions d'euros et composée de matériaux résistants pour résister aux rayons du soleil "aura en son centre 12 projecteurs, dans chacune de ses pointes, et brillera ainsi comme une nouvelle étoile dans le ciel de Barcelone", a décrit à la presse Jordi Fauli, l'architecte en chef de la Sagrada Familia.

Quant à la tour, "c'est la deuxième la plus haute de la Sagrada Familia et la neuvième qui sera construite. Avec elle, nous en sommes à la moitié des tours" à ériger, a ajouté M. Fauli. "Ensuite il reste les cinq autres tours centrales : celle de Jésus-Christ (la plus haute, ndlr) et celles des quatre évangélistes, dont les travaux ont déjà commencé".

(JOSEP LAGO / AFP)

La construction de la basilique dépend des donations, sponsors et billets d'entrées

La finalisation des travaux et leur financement sont toutefois liés à la reprise du tourisme, étant donné que la construction de la basilique dépend des donations, des sponsors et des entrées vendues aux visiteurs, beaucoup moins nombreux avec la pandémie. Bien que le flux de touristes ait repris, il reste en-dessous des niveaux d'avant la Covid-19.

"Nous ne reviendrons pas aux niveaux de 2019 avant fin 2023 ou début 2024", affirme Xavier Martinez, le directeur général du groupement chargé du chantier de la Sagrada Familia.

Le groupement doit se réunir fin 2022 pour fournir une nouvelle estimation de la date de finalisation du chantier.