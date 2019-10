Arménie : le plus grand temple yazidi du pays inauguré

Les Yazidis ont inauguré leur plus grand temple en Arménie, une région où certains d'entre eux ont migré au XIXe siècle. Cette minorité kurdophone compte environ 35 000 fidèles dans le pays, et dans le monde ils seraient quelque 800 000, dont 600 000 en Irak. Persécutés par l'État islamique, qui juge leur religion "satanique", victimes d'un génocide, les Yazidis irakiens ont pris le chemin de l'exil. Une grande majorité se trouve aujourd'hui dans des camps de déplacés au Kurdistan.

L'une des plus vieilles religions monothéistes

"Nous avons vécu beaucoup d'atrocités, il y a eu beaucoup de victimes. Maintenant nous avons un nouveau sanctuaire où nous pouvons prier. Nous sommes désormais plus forts, nous nous sentons unis, et nous viendrons toujours ici pour prier", raconte Aram Oussoubov, membre de la communauté yazidie en Arménie. Le yazidisme est l'une des plus vieilles religions monothéistes du monde.