VIDEO. \"La vallée du dragon jaune\", un joyau minéral époustouflant caché en Chine

Au cœur d'une vallée chinoise se cache un paysage exceptionnel. Surnommé la "vallée du dragon jaune", ce joyau minéral se cache dans la région du Sichuan, entre plusieurs sommets enneigés. L'endroit est notamment connu pour sa multitude de piscines naturelles - plus de 2500 - qu'il est possible de longer grâce à un sentier de 4 kilomètres.

Les concrétions de calcite, la présence d'algues et de bactéries confèrent à ces bassins des couleurs exceptionnelles. Oranges, turquoises, vertes… elles varient d'une piscine à l'autre et rendent ce lieu unique.

L'eau est retenue par des parois rocheuses formées par accumulation de sédiments calcaires. Le long du parcours, les visiteurs peuvent aussi admirer des cascades, d'autres reliefs calcaires et d'anciens temples. Il est également possible de croiser des espèces rares, dans les forêts environnantes, telles que le Rhinopithèque de Roxellane et le panda géant.

Pour son caractère exceptionnel, la vallée de Huanglong et ses environs ont été inscrits au Patrimoine Mondial de l'Unesco.