Un squelette de 2300 ans découvert sur le chantier d'une villa en Savoie

Les griffes de la pelleteuse étaient prêtes à emporter le fragile squelette, quand l'archéologue Pierre-Jérôme Rey de l'Université Savoie Mont-Blanc a été appelé d'urgence pour exhumer cette dépouille humaine. C'est sur le chantier d'une villa à Bourg-Saint-Maurice en Savoie qu'a été découvert ce squelette vieux de... 2300 ans, selon les premières analyses.

Un squelette de 2300 ans découvert en Savoie (Capture d'écran)

Un squelette en bon état, même si "son crâne en revanche a pris un coup de pelleteuse et est un peu brisé", explique Pierre-Jérôme Rey. L'archéologue a relevé plusieurs objets sur le corps, dont une broche en bronze et finement décorée qui servait à attacher les vêtements.

Pierre-Jérôme Rey sur le site du chantier, a dirigé l'exhumation. (DR)

"Peut-être un individu assez âgé"

Mais qui était cet individu qui a vécu à l'époque des Gaulois ? "On a pu prendre des mesures approximatives et il devait faire autour de 1,80m. On voit nettement qu'il avait des dents assez mauvaises et abîmées par les caries. Il y en a une qui a disparu. On voit la trace d'un abcès dans la mâchoire. Donc voilà, c'était peut-être un individu assez âgé", raconte Pierre-Jérôme Rey.

De nouvelles analyses devraient permettre de connaître son sexe et d'en savoir plus sur la vie de cet contemporain des Gaules.