Soudan : l'autre pays des pyramides qui recèle bien des secrets

Le 20 Heures de France 2 vous emmène à la découverte du Soudan, l'autre pays des pyramides après l'Égypte. Il recèle des merveilles archéologiques et de nombreux secrets.

C'est un trésor méconnu d'une civilisation africaine oubliée. Au Soudan, la quarantaine de pyramides de Méroé, vieilles de plus de 2 500 ans, ont résisté au pillage depuis leur découverte en 1822 par des explorateurs français. "Il s'agit de la plus grande concentration de pyramides qui ait jamais existé dans le monde", confie Mahmoud Suleiman Bechir, archéologue. La tradition a perduré pendant près d'un millénaire au Soudan. Les chapelles funéraires abritent des gravures qui racontent la vie des rois et des reines. Opposés aux Égyptiens, ces derniers se sont pourtant inspirés de leur culture. Mais les pyramides du Soudan sont différentes de celles existant en Égypte.



Un patrimoine millénaire

Le Soudan, qui s'est récemment ouvert après des années de dictature, veut mettre en avant ce patrimoine millénaire et recevoir de plus en plus de visiteurs. La réserve du musée national recèle de nombreux mystères, dont des pierres recouvertes d'écriture méroïtique. Ces trésors ont longtemps été négligés : 60% du patrimoine est encore enseveli.