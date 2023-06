Pompéi : une peinture de "pizza" découverte sur une fresque dans les ruines de la cité romaine

À Pompéi, des fouilles ont permis de découvrir une peinture vieille de 2 000 ans, qui représente ce qui pourrait être un lointain ancêtre de la pizza moderne.

Mangeait-on déjà de la pizza il y a 2 000 ans ? Une drôle de question qui découle d'une drôle de découverte à Pompéi, à quelques kilomètres de Naples : une peinture qui ressemble à s'y méprendre à une pizza.

Cette nature morte a été découverte au cours de fouilles sur les parois d'une antique maison de la célèbre ville romaine, a annoncé mardi 27 juin le site archéologique.

Elle trône sur un plateau d'argent à côté d'une coupe de vin, d'une guirlande d'arbousiers, de grenades et de dattes. Cette "pizza" est ronde, plutôt petite et épaisse, bombée sur les côtés, comme la pizza napolitaine : différente de la romaine, évidemment.

Il ne manque que les tomates et la mozzarella

Ce que l'on voit "ressemble à une pizza, mais évidemment ce n'en est pas une", assure le directeur du parc archéologique de Pompéi, car il manque les tomates, arrivées en Europe au XVIe siècle, et la mozzarella. Mais la ressemblance est étonnante et la qualité de la peinture remarquable. Cette nature morte représente une Xénia. Il s'agit d'un présent d'hospitalité offert aux invités dans la tradition grecque du troisième au premier siècle avant Jésus-Christ. À peine arrivés, les autres savaient ce qui allait leur être servi. Si notre pizza contemporaine ne remonte pas aussi loin à l'époque, déjà, il y a 2 000 ans, les fours à pain existaient bel et bien. La maison pompéienne, où la fresque a été découverte, abritait d'ailleurs une boulangerie avec un four attenant.