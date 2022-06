L'Ukraine annonce la saisie de la "plus grande" collection d'antiquités de son histoire

Kiev a annoncé vendredi 24 juin avoir saisi la "plus grande" collection d'antiquités de son histoire, dont les œuvres auraient été dérobées dans les musées de la pénsinsule de Crimée, annexée par la Russie, avant de se retrouver entre les mains de collectioneurs privés.

Un raid de la police ukrainienne

"Plus de 6 000 antiquités, dont des épées, des sabres, des casques, des amphores et des pièces de monnaie" ont été retrouvées lors d'un raid mené par la police ukrainienne, a déclaré la procureure générale Iryna Venediktova lors d'une conférence de presse. La valeur de la collection est estimée "à plusieurs millions de dollars", a-t-elle ajouté.



Pour l'occasion, le parquet ukrainien avait invité les journalistes au Musée de l'histoire de l'Ukraine à Kiev pour détailler les détails de l'opération, présentant au passage certains des objets saisis. Selon Iryna Venediktova, des œuvres appartenant à l'âge de bronze et au Moyen Âge ont été trouvées dans un bureau de la capitale ukrainienne "dans des conditions loin des conditions adéquates pour entreposer de tels objets".



La procureure a expliqué qu'un raid avait été mené dans le cadre d'une enquête sur "l'activité illégale" d'un ancien député ukrainien, qui avait été également haut fonctionnaire en Crimée. Selon elle, une partie de la collection a "peut-être été volée" dans des musées de Crimée. Le ministre de l'Intérieur Denys Monastyrskiï a, lui, déclaré qu'il s'agissait d'une découverte "unique" après "treize perquisitions en cinq jours". "Les objets trouvés dans ces locaux ont été emportés dans deux camions", a-t-il précisé à la presse.

Objets antiques de la collection saisie par la police ukrainienne, présentés en conférence de presse à Kiev, au Musée de l'Histoire de l'Ukraine (24 juin 2022) (GENYA SAVILOV / AFP)

"Nous récupérons notre identité, notre culture, notre patrimoine"

Également présent lors de la conférence de presse, le ministre de la Culture Oleksandr Tkatchenko s'est félicité de voir "la plus grande collection illégale de l'histoire de l'Ukraine (...) restituée à l'État". "Pendant la guerre, nous récupérons ce contre quoi (le président russe) Vladimir Poutine se bat : notre identité, notre culture et notre patrimoine culturel", a lancé le ministre.



La procureure Venediktova a par ailleurs indiqué que son bureau enquêtait actuellement sur "le vol par les envahisseurs (russes) d'une collection d'or des Scythes" - un peuple de cavaliers nomades qui se trouvaient notamment en Crimée plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ - exposée dans un musée de Melitopol, une ville du sud de l'Ukraine actuellement occupée par l'armée russe. Elle a également accusé les autorités russes de "piller" les musées de Crimée, annexée par Moscou en 2014. "La Russie essaie non seulement de tuer notre État, de tuer notre nation, mais aussi de voler notre Histoire", s'est-elle indignée.