L'exposition "Toutânkhamon, le trésor du Pharaon" devient l'exposition la plus visitée à Paris

L’exposition Toutânkhamon, le trésor du Pharaon, visible à la Grande Halle de La Villette à Paris, a battu tous les records de fréquentation d'expositions à Paris, a appris franceinfo mardi 3 septembre auprès des organisateurs.

Au total, 1 371 476 billets ont été vendus depuis le 23 mars dernier, devenant l'exposition la plus visitée à Paris. Une précédente exposition sur Toutânkhamon, datant de 1967 au Petit Palais, avait accueilli à l’époque 1 240 000 visiteurs en un peu plus de six mois. Cette fois, il a suffi d’un peu plus de cinq mois pour vendre plus d'un million de billets, et ce n’est pas terminé car l’exposition de La Villette prend fin le 22 septembre prochain.

L'exposition réunit 150 objets découverts en 1922 dans la tombe de Toutankhâmon et conservés au musée du Caire. Paris est la deuxième ville à accueillir l'événement. Ce record confirme la passion française pour l’Egypte antique, et c'est une bonne nouvelle pour les autorités égyptiennes qui espèrent faire repartir la fréquentation touristique.