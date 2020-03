L'exposition Pompéi chez vous : le Grand Palais propose de découvrir la cité antique en ligne

Confinement oblige, l'exposition du Grand Palais sur Pompéi n'a pas pu ouvrir ses portes. Des contenus en ligne sont disponibles pour nous aider à l'attendre.

L'exposition parisienne du Grand Palais sur Pompéi devait ouvrir ses portes ce mercredi 25 mars. Prévue jusqu'au 8 juin 2020, elle est officiellement "reportée". Pour nous consoler en attendant, la Réunion des musées nationaux propose sur son site une certain nombre de contenus en ligne : des extraits du catalogue, l'audioguide, des jeux pour les enfants. Et France 5 diffusera le jeudi 26 mars à 20h50 le documentaire Les dernières heures de Pompéi produit par Gedeon Programmes.

L'exposition du Grand Palais devait être un événement immersif, imaginé avec le Parc archéologique de Pompéi et la société Gedeon Programmes, nous montrant Pompéi telle qu'elle était avant d'être engloutie et pendant l'éruption du Vésuve en l'an 79 de notre ère. Des projections 3D devaient révéler la vie de la rue de cette ville prospère, qui vivait du commerce maritime et terrestre et de l'agriculture. On devait y découvrir une reconstitution de l'éruption, les plus belles peintures murales ainsi que des objets et œuvres d'art provenant notamment des fouilles de ces dernières années, sur ce lieu magique visité tous les ans par des millions de touristes. Un lieu qui fascine parce que, figé par la lave pendant des siècles, il nous livre un témoignage unique et quasi vivant sur la civilisation romaine.

Fresque avec amphores du comptoir d’un thermopole, Ier siècle après J.-C., Pompéi, intersection de la rue des Noces d’Argent et de la rue des Balcon (© GEDEON Programmes)

Partir à la découverte de la cité engloutie

Les caisses d'objets précieux venues du site situé près de Naples ont pu franchir in extremis le 9 mars la frontière, avant la fermeture totale de la péninsule. Mais elles n'ont pas été déballées : le confinement est arrivé aussi ce côté des Alpes. Alors en attendant, on ne peut pas dire qu'on se console vraiment mais la Réunion des musées nationaux met en ligne quelques contenus qui vous permettent, vous et vos enfants, de partir à la découverte de Pompéi et de vous donner un avant-goût de l'exposition.

Quatre vidéos de 2'40 minutes chacune nous racontent l'organisation des dernières fouilles, la découverte de fabuleuses mosaïques à l'iconographie inédite dans la "maison d'Orion", la visite d'une riche villa reconstituée, la restauration d'une mosaïque par le laboratoire du site.

Des extraits du catalogue peuvent être consultés, avec de belles images de fresques, de mosaïques, de reconstitutions de villas, quelques œuvres commentées, ainsi que quelques textes.

Vue des fouilles en cours dans la Regio V, Pompéi (© GEDEON Programmes)

Les dernières fouilles

Et puis l'audioguide nous emmène en voyage à Pompéi pendant 42 minutes, nous rappelle l'histoire et la géographie de la ville marchande qui s'est développée au 2e siècle avant JC, peuplée de 10 000 à 15 000 âmes dont plus de 1 000 ont été saisies par l'éruption, qui a duré 48 heures. Le commentaire nous décrit la composition des repas qui a pu être reconstituée grâce aux fouilles, commencées au XVIIIe siècle. Il s'agit d'un audioguide, mais il est tout de même accompagné d'un certain nombre d'images.

Entre 2017 et 2019, des fouilles dans une zone non encore explorée ont permis de mettre au jour une ruelle, le "vicolo dei Balconi" comportant deux grandes maisons et d'autres plus modestes, des ateliers, deux lieux de restauration et une fontaine ornée d'une mosaïque représentant le mythe d'Ariane et Dionysos et d'un lapin en marbre. On y a trouvé le corps d'un homme qui n'avait pas pu s'enfuir. L'audioguide raconte ces dernières découvertes et commente les objets, les inscriptions et les fresques qui y ont été trouvés.

Ensuite, des quiz permettront aux enfants de tester leurs connaissances sur Pompéi, et un puzzle en ligne de s'amuser entre deux devoirs à la maison. Les 7-11 ans pourront télécharger un petit livret-jeu.