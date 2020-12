Insolite : un artefact de la Grande Pyramide de Guizeh retrouvé par hasard dans une boîte à cigares en Ecosse

Plus de 70 ans après avoir disparu, des fragment de bois de la Grande Pyramide de Guizeh en Egypte, vieux de 5 000 ans, ont été retrouvés par hasard dans une boîte à cigares de l'université d'Aberdeen en Ecosse, a annoncé l'établissement mercredi 16 décembre. Le fragment de bois de cèdre est l'un des trois seuls objets à avoir été retrouvés à l'intérieur de la pyramide en 1872 par l'archéologue britannique Waynman Dixon.

