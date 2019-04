Homo luzonensis : un nouveau cousin pour l'homme

Ce sont quelques os qui bousculent toutes nos connaissances sur la Préhistoire. Ils ont été découverts aux Philippines. Les scientifiques français qui ont participé aux fouilles estiment que l'Homo luzonensis a vécu il y a approximativement 50 000 ans. Sa morphologie ne ressemble à aucune autre. C'est sur l'île de Luçon, dans la grotte de Callao, que les scientifiques ont fait cette découverte. Une grotte accessible en barque et davantage fréquentée par les touristes que les paléontologues.

La famille humaine pourrait encore s'agrandir

Dans le sol, on a retrouvé des os de pieds, de mains et des dents. Certains éléments présentent des caractéristiques proches de plusieurs espèces à la fois, comme ces dents à trois racines, comme celles des Australopithèques, mais d'autres sont plus proches de nos propres dents d'Homo sapiens. Une surprise pour les paléontologues, qui voient la famille humaine s'agrandir. Cinq espèces se sont donc croisées à la même époque, mais quatre ont disparu depuis. Les scientifiques pensent aujourd'hui que notre arbre généalogique pourrait encore s'enrichir à l'avenir.

