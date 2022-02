Emmanuel Macron au Louvre-Lens mercredi pour l'arrivée du "Scribe accroupi" prêté par le Louvre

Le président de la République visitera le Louvre-Lens en compagnie d'un groupe de collégiens mercredi 2 février à l'occasion de l'installation pour près d'un an d'un chef-d'œuvre égyptien du Louvre dans le musée.

Emmanuel Macron visite mercredi 2 février le Louvre-Lens pour marquer l'arrivée dans ce musée du Scribe accroupi, chef-d'oeuvre de l'Egypte ancienne prêté pour 11 mois par le musée du Louvre.

Le Louvre-Lens exposera la Scribe accroupi dans le cadre d'une grande exposition, "Champollion et les hiéroglyphes", organisée pour les 200 ans du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Le Scribe, chef-d’œuvre aussi ancien que les Pyramides, découvert par l’archéologue boulonnais Auguste Mariette, pourra être admiré dans la Galerie du Temps puis dans le Pavillon de verre, à partir du jeudi 3 février 2022 et jusqu’au 16 janvier 2023, indique Le Louvre dans un communiqué.

Agée de 4 500 ans, peinte de couleurs vives, la statue de ce lettré prêt à écrire sur un papyrus posé sur ses genoux, frappe par l'intensité de ses yeux dessinés d'un trait de khôl. Il devait tenir dans sa main droite un calame, ce pinceau fait d’une tige végétale aujourd’hui disparu. Les scribes étaient des hauts fonctionnaires au service du pharaon. Ils assuraient la gestion des biens et des domaines.

Le "Scribe accroupi", IVe dynastie. Calcaire, albâtre, cristal de roche, h. 53,7 cm; L. 44 cm; p. 35 cm (© 2015 Musée du Louvre / Christian Decamps)

Enterré au pied de la pyramide à degrés de Saqqara

La statue est connue sous le nom de Scribe accroupi alors que le personnage est assis en tailleur, un mystère. Les rapports des fouilles ayant été égarés, on ne connait pas l’identité du personnage ni les circonstances exactes de sa découverte. Le scribe a certainement occupé un poste important, dans un temple ou auprès d’un haut dignitaire. Il a eu le privilège de se faire enterrer aux pieds de l’imposante pyramide à degrés de Saqqara, la tombe du roi Djoser.

La visite du chef de l'Etat s'inscrit dans le cadre d'un déplacement d'une journée dans le bassin minier, dont le Louvre-Lens, qui fête ses dix ans, est l'un des symboles du renouveau.

"C'est un prêt auquel le président est particulièrement attaché et qui a fait l'objet d'échanges entre lui et (la présidente-directrice du Louvre) Laurence des Cars", a indiqué l'Elysée. "Le président a souhaité marquer par sa présence l'arrivée du Scribe Accroupi à Lens, emblématique de la politique de décentralisation et de circulation des collections qu'il a voulue", selon l'Elysée.

Le président guidé par un groupe de collégiens

Aux côtés de la présidente-directrice du Louvre, le président sera guidé par un groupe de collégiens qui ont suivi des ateliers avec le musée pour devenir eux-mêmes médiateurs ou guides lors de la Nuit européenne des musées.

A deux mois et demi de la présidentielle, le chef de l'Etat, quasi-candidat, en profitera pour mettre en avant ses actions pour la culture, notamment le "pass culture" pour les jeunes, du collège jusqu'à l'âge de 18 ans, qui achève sa mise en place après une phase de test.

Accompagné de plusieurs ministres dans le bassin minier, il commémorera à Liévin la mémoire des 42 mineurs décédés le 27 décembre 1974 à la fosse de Saint-Amé et il échangera avec des acteurs locaux. A Tourcoing, il prononcera un discours introductif à la réunion informelle des ministres européens de l'Intérieur jeudi et vendredi, qui doivent se pencher sur une réforme de l'espace Schengen.