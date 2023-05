Découvrez le site archéologique gallo-romain de Châteaubleau, retenu pour l'édition 2023 du Loto du patrimoine

Des fouilles sont en cours sur le site archéologique de Châteaubleau en Seine-et-Marne, qui a été retenu comme site emblématique de l'édition 2023 du Loto du patrimoine. Il ouvrira ses portes au public lors des Journées européennes de l'archéologie les 17 et 18 juin.

Des bénévoles s'affairent sur le site gallo-romain de Châteaubleau. Un lieu exceptionnel découvert par un instituteur en 1850. Des campagnes de fouilles sont organisées depuis les années 60 sur cet ensemble qui regroupe un théâtre, plusieurs sanctuaires et même un atelier de fabrication de fausse monnaie. Retenu pour l'édition 2023 de de la Mission Patrimoine, ce site va bénéficier de fonds pour mener à bien des travaux nécessaires de préservation.

France 3 Paris Ile-de-France

"Toutes ces structures mises au jour vont être répertoriées, numérotées et dessinées. On garde aussi les céramiques, les pièces de monnaie et tout le matériel archéologique qui va permettre de dater les structures", explique Thibault Hébert, bénévole sur ces fouilles.

Depuis 1961, les campagnes successives ont permis de mettre au jour quantité d'objets grâce au travail de l'association La Riobé. Ce site gallo-romain aurait été actif entre le Ier le Ve siècle après JC. "On a fouillé plusieurs quartiers d'habitations, qui viennent graviter autour de plusieurs sanctuaires, il y en a au moins quatre précise Fabien Piilon, président de l'association La Riobé. Et l'un de ces sanctuaires est équipé d'un grand théâtre, qui pouvait accueillir plusieurs centaines voir milliers de personnes".

Des projets pour l'avenir du site

Ce lieu, remarquable, a donc été retenu comme site emblématique pour l'Ile-de-France par la Mission pour la Sauvegarde du patrimoine en péril. Sa restauration sera financée par les fonds collectés dans le cadre du Loto du patrimoine.

Pour l'heure, rien n'est encore définitivement établi, mais plusieurs projets pourraient voir le jour. "Il y aura la mise en place d'une structure qui va symboliser aux yeux du public les anciennes dimensions du théâtre, il y aura également un lieu plus pédagogique. Et on voudrait surtout arriver à créer une structure muséale", précise Yannick Guillo, président de la communauté de communes de la Brie Nangisienne. Pour découvrir les lieux, rendez-vous sur place les 17 et 18 juin à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie.