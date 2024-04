À Aix-les-Bains, une étudiante fait une découverte archéologique exceptionnelle dans les thermes antiques de la ville

Elle tient entre ses mains un trésor romain. Barbara Chapel est étudiante en master d'archéologie à Lyon spécialisée dans les vestiges antiques à Aix-les-Bains. "Ça, c'est du mortier de tuileau, c'est ce qu'utilisaient les Romains pour toutes les constructions hydrauliques, type aqueducs, bassins, thermes, piscines. Quand on voit ce genre de choses, il n'y a pas de doutes, c'est antique", raconte-t-elle avec le sourire.

Lorsqu'elle entend parler de la construction d'un hôtel à proximité des thermes, elle décide de se rendre sur place. Elle découvre alors que les engins mécaniques en action creusent sur un nouveau bassin des thermes romains, jusque-là inconnu.

Nouvelle découverte archéologique à Aix-les-Bains dans les thermes antiques de la ville. . (FRANCE 3 ALPES / R. Gardette / F. Céroni / G. Neyret)

Ce bassin circulaire a été baptisé "le spa" par les archéologues. Un lieu de repos où les Romains se détendaient dans l'eau chaude, avec une vue imprenable sur le lac. "C'était un endroit qui devait être plus intime que les autres grands bassins, le sol est assez brut, mais il faut l'imaginer complètement recouvert de placage en marbre ou de plaques de calcaire", explique Luc Berthoud, étudiant en archéologie.



Ces bains nous en apprennent un peu plus sur les routines de soins et bien-être des Romains. En contrebas du bassin, les archéologues ont découvert des petits morceaux de mosaïque verte. Le spa était richement décoré. "On a aussi retrouvé dans cette canalisation du mobilier en verre, c'est-à-dire des petits fragments de vases qui servaient certainement pour les onguents et tous les baumes que l'on peut utiliser lors des bains", détaille Clément Mani, archéologue au département de la Savoie. L'expert précise aussi que ces bains ont pu aussi avoir un caractère religieux et médicinal. En effet, à l'Antiquité, les Romains associaient les sources au divin.

Cartographie et modélisation

Plusieurs étudiants sont venus prêter main-forte pour cartographier et recenser toutes les constructions. Une modélisation 3D est en cours. Quelques pièces sont aussi prélevées et des échantillons seront analysés pour mieux comprendre la circulation des eaux thermales. "On a réussi à récupérer les informations essentielles qui nous permettent de replacer ce site dans la période antique d'Aix-les-Bains", explique encore Clément Mani.

Après deux semaines de fouilles, le chantier de construction de l'hôtel va redémarrer. Les objets prélevés devraient rejoindre un futur musée des bains romains qui sera situé juste à côté.