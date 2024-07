"Apex", le plus grand squelette de stégosaure jamais reconstitué, vendu aux enchères à New York

Découvert dans le Colorado en 2022 dans un état de conservation exceptionnel, il est estimé entre 4 et 6 millions de dollars par la maison Sotheby's chargée de la vente.

Mercredi 17 juillet, la maison d'enchères Sotheby's mettra en vente le plus grand squelette de stégosaure jamais reconstitué. Présenté le 10 juillet, avant d'être exposé au public jusqu'à sa vente, ce stégosaure, reconnaissable à ses plaques pointues le long du dos, et âgé d'environ 150 millions d'années, impressionne par sa taille (3,3 mètres de haut, 6 de long) et son état de conservation, avec 254 fossiles osseux sur un total de 319. Dont un fémur d'environ 1,10 m.

"Apex", son nom, "est un animal très rare, et en trouver un de cette taille et si complet, c'est phénoménal", souligne Cassandra Hatton, cheffe pour les sciences et la culture populaire chez Sotheby's.

L'un des prix les plus élevés sur le marché

La maison d'enchères a estimé sa valeur entre 4 et 6 millions de dollars, l'un des prix les plus élevés sur le marché, même si cela reste éloigné du record de 31,8 millions atteint en 2020 à New York pour un Tyrannosaurus Rex, la star des dinosaures.

Le squelette d'Apex a été découvert en mai 2022 sur le terrain privé d'un célèbre paléontologue, Jason Cooper, et Sotheby's dit avoir travaillé avec lui depuis le début pour organiser cette vente, une garantie de "transparence" selon la société. En 2022, la maison d'enchères Christie's avait dû retirer,à quelques jours de la vente à Hong Kong, un squelette de T-Rex provenant de l'État du Montana, en raison de doutes sur l'authenticité de parties du fossile.

"Apex" impressionne par sa taille et son état de conservation. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Ces enchères se sont multipliées ces dernières années, provoquant un débat et la frustration des paléontologues qui voient des fossiles extraordinaires partir dans les mains de collectionneurs privés et échapper aux musées et à la recherche scientifique. Des squelettes de stégosaures sont déjà exposés dans le monde, mais selon Sotheby's, Apex dépasse de 30% la taille de "Sophie", le spécimen le plus complet montré au public, au Muséum d'histoire naturelle de Londres.

"C'est un débat qu'on entend beaucoup (...) mais la plupart des gens avec qui je travaille donnent ou prêtent ces spécimens à des musées, ils en comprennent la signification", relativise Cassandra Hatton. D'après elle, un musée peut toujours se porter acquéreur avec l'aide d'un mécène.

Selon Sotheby's, Jason Cooper a déjà fait don d'un "nombre significatif" de spécimens à des institutions "à travers le monde". Ce dinosaure est la pièce principale d'une large série de ventes de souvenirs scientifiques.