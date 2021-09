À Clermont, les artistes contemporains bousculent la tapisserie d’Aubusson

Quand Aubusson se met au goût du jour. Ces tapisseries exposées à Clermont-Ferrand sont le fruit de rencontres entre les lissiers d’Aubusson, gardiens de ce savoir-faire reconnu dans le monde entier, et des artistes contemporains, plasticiens, designers ou encore couturiers. Des collaborations qu’encourage depuis une dizaine d’années la Cité internationale de la tapisserie.

"Il y a un modèle, une maquette de l’artiste ; et ensuite, le lissier doit dialoguer avec lui pour travailler au niveau des textures, des couleurs, des fils de laine, faire un travail plus fin ou plus grossier. C’est un échange perpétuel entre l’artiste et l’artisan", explique Dimitri Venet, médiateur culturel à la Salle Gaillard à Clermont-Ferrand qui accueille cette exposition singulière.

Des pièces étonnantes

Une quinzaine de tapisseries sont exposées, dont certaines surprenantes. Comme cette gigantesque pièce représentant une banale bâche bleue. Un trompe l’œil incroyable composé de milliers de fils de laine, qui témoigne du savoir-faire du lissier. Une autre représente une corde comme enroulée au sol, sur un fond noir, donnant l’illusion d’une photographie géante. Bluffant.

Les visiteurs pourront également admirer l’une des tapisseries de la série Aubusson tisse Tolkien. Huit pièces ont déjà été tissées depuis le lancement du projet il y a quatre ans, cinq autres et un tapis devraient suivre. Enfin, depuis quelques mois, les ateliers d’Aubusson se sont lancés dans une autre série consacrée cette fois à l’univers du maître japonais du cinéma d’animation Hayao Miyazaki.

Tapisserie en trompe l'oeil représentant une bâche plastique. (CAPTURE D'ÉCRAN FRANCE 3)

"Créations d'Aubusson, Tapisseries contemporaines" - jusqu’au 9 octobre 2021 - Salle Gilbert-Gaillard, 2 rue Saint-Pierre, 63000 Clermont-Ferrand - du mardi au samedi de 10h à 12h30, et de 13h30 à 18h00, sauf jours fériés. Ouverture exceptionnelle dimanche 19 septembre pour les Journées européennes du patrimoine. Entrée libre.