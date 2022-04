À Troyes, une exposition retrace l'histoire des châteaux disparus de l'Aube

L'exposition Châteaux de l'Aube disparus, 17e et 18e siècles, présentée au musée Vauluisant de Troyes, permet de redécouvrir trois grands châteaux de ce territoire qui n'existent plus. Jardins, façades, mobilier, train de vie fastueux de ceux qui y vivaient, une plongée dans une tranche de vie oubliée de la région est dévoilée jusqu'au 18 septembre. FTR

Des gravures, des plans et des maquettes pour faire revivre ces joyaux. Dans l'Aube, cette histoire un peu oubliée ressort des archives. Et permet de se souvenir de la place du département dans l'Histoire de France. "Notre projet était de montrer que l'Aube a aussi été une terre de châteaux, chose que l'on n'imagine pas car les destructions extrêmement violentes de la Révolution française ont fait disparaître ces grandes demeures", précise Thomas Morel, Conservateur des collections

d'arts anciens des musées de Troyes. "Alors qu'en fait comme la Normandie ou le Val-de-Loire avec les Châteaux de la Loire, la Champagne du Sud a été un endroit où des aristocrates venaient s'installer pour faire construire leurs châteaux".

Redécouvrir un patrimoine

Les habitants de la région (re)découvrent ainsi un patrimoine local souvent oublié. Mais pas par tous : ainsi sur la commune de Villacerf, près de Troyes, le propriétaire d'un terrain sait qu'il y avait ici un château il y a plus de 230 ans. Plan à la main, Marc Thonon se passionne pour l'histoire des lieux. Il ne reste rien de la deumeure, excepté les magnifiques buis du jardin à la française, plantés ici à l'époque de Louis XIV. "C'est en faisant des travaux et en m'intéressant aussi à l'histoire locale, que j'ai su que j'étais sur le terrain du château de Villacerf. J'ai essayé de corroborer ce que je voyais sur le terrain et sur des cartes anciennes" explique-t-il. Des bâtiments qui ne sont plus là. Mais leur mémoire, elle, se dévoile au musée de Vauluisant.

Exposition "Châteaux disparus de l’Aube aux 17e et 18e siècles" - Musée de Vauluisant 4 rue de Vauluisant, 10000 Troyes - 03 25 42 20 09 - Ouvert du mardi au dimanche (fermé les lundis et le 1er mai), de 10h à 13h et de 14h à 18h.