Patrice Laffont, ancienne figure de France 2 et animateur de "Pyramide" et "Fort Boyard", est mort à l'âge de 84 ans

L'animateur et producteur Patrice Laffont est mort mercredi 7 août à l'âge de 84 ans dans sa maison d'Oppède (Vaucluse), a annoncé le maire de la ville à France Télévisions et à France Bleu. Fils de l'éditeur Robert Laffont, il était connu pour avoir animé "Des chiffres et des lettres" sur Antenne 2 de 1972 à 1989, mais aussi "Fort Boyard" et "Pyramide" sur France 2 dans les années 1990 et 2000.

Patrice Laffont était également acteur de théâtre, il était monté sur les planches en 2023 dans la pièce Bas les masques de Brunot Duhart et Patrick Angonin, mise en scène par Olivier Macé. Très populaire, il était connu pour son franc-parler. "Je n'ai pas peur de la mort", avait-il expliqué dans une interview donnée en 2022 à Télé-Loisirs. "Ce qui m'inquiète énormément, c'est de ne pas savoir ce que mes proches vont devenir", avait-il ajouté.

"Sa bienveillance et son espièglerie ont enchanté des générations de téléspectateurs", a réagi la ministre de la Culture démissionnaire, Rachida Dati, sur le réseau social X. Elle adresse ainsi ses "condoléances à ses proches et à toute la famille de France Télévisions".