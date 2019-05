"Paris'écrit" : posez vos smartphones, la Ville de Paris vous invite à envoyer des lettres manuscrites

Le 15 mai, des points d'écriture et des ateliers seront installés dans toute la capitale pour inviter Parisiens et visiteurs à envoyer une lettre à un proche.

"Mercredi 15 mai, nous invitons les Parisiennes et les Parisiens, les amoureux de Paris et de l’écrit, à se saisir de cette invitation à prendre la plume". Cette invitation est envoyée par la Ville de Paris qui lance "Paris’écrit", une journée dédiée à l’écriture manuscrite et la correspondance.

Un timbre collector et des ateliers d'écriture

"Notre rapport à l’écriture a considérablement évolué au cours des dernières années : nous n’avons jamais tant écrit mais nos écrits sont de plus en plus rapides et éphémères", introduisent Anne Hidalgo et son adjoint à la Culture Christophe Girard dans un communiqué. Le 15 mai, les habitants de la capitale et les visiteurs sont invités à prendre le temps d’écrire à quelqu’un depuis Paris par le biais d’une lettre. Plus de 115 points d’écriture seront installés dans les lieux publics à cet effet : bureaux de poste, cafés, musées, centres sportifs, rives de Seine et sites touristiques fourniront stylos et cartes postales.

Une centaine d’ateliers d’écriture seront également proposés dans divers établissements, bibliothèques (dont la BNF) et Centres de loisir, dans le but "d’aider certains publics à dépasser l’appréhension que peut parfois susciter l’écriture pour diverses raisons".

Arrivée en France sans parler un seul mot de français, c’est l’écriture qui m’a permis de faire ma place et de construire mon parcours citoyen. J’ai découvert à quel point lire, écrire et parler pouvaient être des liants sociaux. Ecrire n’est pas seulement mettre en mots et en voix ce qui nous occupe l’esprit, c’est aussi s’émanciper, s’extraire de soi et s’inscrire fondamentalement dans le partage et le soin de l’autreSophia Hocini, Zone d'expression prioritaire (ZEP) et directrice artistique de "Paris'écrit"Communiqué

Avis aux philatélistes : un timbre collector "Paris’écrit" sera édité en 12 000 exemplaires et mis en vente dans 41 bureaux de poste parisiens. Le 15 mai, une carte postale sera également offerte dans 90 points de distribution 20 minutes.

Timbre édité à l'occasion de l'événement "Paris'écrit". (Mairie de Paris)

Retrouvez sur le site Que Faire à Paris la carte interactive des points d’écriture et ateliers.