Paris 2024 : l'hymne "Parade", morceau phare des Jeux olympiques et paralympiques, est sorti sur les plateformes de streaming

Il est désormais disponible sur Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal et Qobuz, en deux versions : une intégrale et une courte.

Un morceau qui rappelle de beaux moments. Parade, hymne des Jeux olympiques et paralympiques, est disponible sur les plateformes de streaming depuis ce vendredi 13 septembre à minuit. Le directeur musical de Paris 2024, Victor Le Masne, qui a composé ce titre, s'est dit "très heureux" au moment de l'annoncer et a promis la sortie prochaine d'autres morceaux de la bande-son des Jeux. Le morceau Parade est désormais disponible sur Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal et Qobuz. Deux versions peuvent être écoutées : l'une intégrale (11 minutes) et l'une courte (5 minutes et 40 secondes).

Ce titre, dévoilé lors de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille le 8 mai, a été diffusé tout au long des Jeux olympiques et paralympiques, notamment aux passages de relais de la flamme et à l'occasion des remises des médailles aux athlètes. Il est aussi la mélodie qui a lancé la parade fluviale sur la Seine, lors de la cérémonie d'ouverture du 26 juillet à Paris. Parade démarre par un air léger, pop, avec violons, puis monte en puissance avec orchestre symphonique, passe au registre épique avec des chœurs, pour devenir une boucle électro typique de la French Touch, avec une coloration festive.