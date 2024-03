Paris 2024 : Amélie Oudéa-Castéra dénonce les "attaques racistes" contre la chanteuse Aya Nakamura

"Aya Nakamura a été victime d'attaques racistes qui sont tout à fait inadmissibles et qui doivent être condamnées avec la plus grande fermeté", affirme Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et Paralympiques, jeudi 14 mars sur franceinfo.

La chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde est la cible de l'extrême droite depuis que l'hebdomadaire l'Express a assuré qu'elle a évoqué avec Emmanuel Macron son éventuelle participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Elle n'a pas confirmé cette rumeur, pas plus que l'Élysée.

Paris 2024 : "Aya Nakamura a été victime d’attaques racistes inadmissibles", déclare Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. pic.twitter.com/FDaHVEy1CM — franceinfo (@franceinfo) March 14, 2024

Amélie Oudéa-Castéra rejoint ainsi la ligne de la ministre de la Culture. Rachida Dati avait mis en garde quelques jours plus tôt contre les "prétextes pour s'attaquer à quelqu'un par pur racisme", lors d'une audition au Sénat. "S'attaquer à une artiste pour ce qu'elle est, est inacceptable, c'est un délit", a poursuivi la membre du gouvernement.

Début mars, des huées ont surgi à l'évocation de l'artiste, lors d'un premier grand meeting de campagne des élections européennes de Reconquête !, parti d'extrême droite d'Eric Zemmour. Marion Maréchal, tête de liste pour les élections européennes de ce parti, avait d'ailleurs déclaré sur BFMTV : "On aime ou on n'aime pas, elle ne chante pas en français". En outre, un groupuscule de l'ultradroite, Les Natifs, a posté samedi sur ses réseaux une photo d'une banderole tendue par une dizaine de ses membres sur les bords de Seine. "Y'a pas moyen Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako !", peut-on y lire, slogan à caractère raciste qui renvoie à son tube Djadja.

De son côté, la star a remercié sa communauté sur le réseau X "pour le soutien" reçu.