"On règle le son, que tout le monde soit confortable" : dans les coulisses du Hip Hop Symphonique, le spectacle qui mêle rap et orchestre à la Maison de la radio

La 9e édition du concert "Hip-Hop symphonique" a lieu jeudi 14 novembre dans l'Auditorium de la Maison de la radio et de la musique avec le rappeur Josman en tête d'affiche. L'artiste de 32 ans, qui cumule des millions d'écoutes sur les plateformes de streaming, sera le premier à se produire seul sur scène, durant l'intégralité du show, avec l'orchestre philharmonique de Radio France. franceinfo raconte les coulisses de ce spectacle, devenu un rendez-vous qui compte dans le paysage des musiques urbaines.

"Les ears", le "clic"...

Ce show passera encore une fois par de nombreuses subtilités techniques et musicales. Ils seront deux pour assurer ce spectacle et accompagner l'orchestre philharmonique : le musicien et compositeur Issam Krimi, directeur artistique de l'événement depuis 2016 et le chef d'orchestre Dylan Corlay. Mais est-il plus compliqué de mélanger hip-hop et symphonique par rapport à d'autres genres musicaux ? "Ce sont plutôt les équilibres qu'on règle, le son, que tout le monde soit confortable", répond le chef d'orchestre, "il y a beaucoup de musiciens, beaucoup de volume, c'est donc de régler les 'ears', c’est-à-dire les retours qu'on a de chacun et que tout le monde soit à l'aise dans cette salle."

"Ce qui est le plus compliqué, c'est de jouer avec les 'ears' et ce qu'on appelle un 'clic', une sorte de métronome dans l'oreille. Ce qui est très différent de d'habitude pour un orchestre symphonique, parce qu'un orchestre ne joue jamais a 'clic'", détaille Dylan Corlay.

Traduction en langue des signes

Tout est une question de timing donc, et surtout de synchronisation. C'est le cas aussi pour les traducteurs du concert en chant signe du collectif Intégraal confrontés au défi de transmettre ce rap symphonique aux spectateurs malentendants. "Nous, on travaille surtout sur des œuvres textuelles et musicales parce que c'est le texte que l'on traduit. On conçoit en fait de manière bilingue en langue des signes le message qui est donné par l'artiste", explique Elodia, membre du collectif.

Avant Josman attendu jeudi soir, d'autres rappeurs illustres comme SCH, Ninho, MC Solaar, Oxmo Puccino ou encore le groupe IAM sont passés par le Hip-hop Symphonique. Deux genres musicaux qui ont donc fini par se marier, pour le meilleur.