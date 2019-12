VIDEO. Le soir de Noël en Islande, on lit plein de livres

Le déluge de livres de Noël. C'est la tradition islandaise qui consiste à s'offrir des livres et passer le soir de Noël à lire au coin du sapin. Le "déluge" commence avec la publication d'un catalogue de livres distribué gratuitement à tous les ménages du pays. Presque sept Islandais sur dix achètent un ou plusieurs livres comme cadeau de Noël et deux tiers des nouveaux ouvrages du pays sont publiés entre novembre et décembre. À l'approche des fêtes, les livres envahissent les rayons et se retrouvent même à côté des surgelés dans les supermarchés.

La lecture, un sport national

Lire est depuis longtemps un sport national en Islande. Après le Royaume-Uni, c'est le pays qui publie le plus de livres par habitant dans le monde. Un Islandais sur dix publierait un livre dans sa vie. Aujourd'hui, sa tradition littéraire permet de faire perdurer la langue islandaise.