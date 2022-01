Nouvel An 2022 : de New-York à Bangkok, des festivités tout autour du monde

Partout dans le monde et malgré l'épidémie de Covid-19, le passage à 2022 a été célébré en bonne et due forme. De New-York à Bangkok en passant par Madrid, petit tour d'horizon des plus beaux réveillons.

Partout dans le monde, la tradition du Nouvel An a été respectée, vendredi 31 décembre. Le ciel s'est illuminé de Londres (Royaume-Uni) à Sydney (Australie). À Dubaï, place à la démesure. 2022 s'est inscrit en lettres de lumière sur la plus grande tour du monde, haute de 828 mètres. À New-York (États-Unis), seulement 15 000 personnes, vaccinées et masquées, ont pu s'embrasser, danser et fêter la nouvelle année sur Times Square.

30 000 feux d'artifice à base de riz à Bangkok

À Bangkok (Thaïlande), 30 000 feux d'artifice ont été fabriqués à base de riz thaïlandais, afin d'alerter sur l'avenir de la planète. À Athènes (Grèce), le feu a été tiré depuis l'Acropole. À Madrid (Espagne), la fête a battu son plein sur la Puerta del Sol. "Plus que jamais il faut faire la fête, être heureux, être en vie et profiter", confie une femme. Durant 24 heures, des milliards de personnes ont fêté le passage à la nouvelle année partout dans le monde, oubliant durant quelques heures la pandémie de Covid-19.